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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناد سعودي يعرض 3.5 مليون دولار على محمد الشناوي| ما موقف الأهلي

محمد شبانة
محمد شبانة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع لاعبي الفريق، للتأكيد على أهمية مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم والتركيز من أجل تحقيق الفوز.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "كولر أكد للاعبي الأهلي أهمية لقاء بلوزداد وضرورة تحقيق الفوز".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين قريبة من الخروج إعارة في يناير، مثل محمد الضاوي كريستو إلى نادي فيوتشر، وكذلك حمزة علاء الذي يريد اللعب أساسيا للمشاركة في الأولمبياد، وهناك أحاديث أيضا بشأن امكانية إعارة أحمد عبدالقادر لأحد الأندية خارج مصر".

وأكمل: "هناك رغبة في الأهلي بالتعاقد مع أحمد أمين أوفا، لكن انبي يريد الحصول على مستحقاته المالية من صفقة حمدي فتحي أولا".

وفي سياق متصل، قال شبانة في تصريحات "محمد الشناوي حارس كبير ومتألق بشكل ملحوظ مع الأهلي مؤخرًا، وساهم في انتصارات الفريق محليا وقاريًا".

وأضاف: "ضمك السعودي عرض على محمد الشناوي عقدا بقيمة 3.5 مليون دولار خلال موسمين فقط".

وزاد: "متي يعلن الأهلي تمديد عقد محمد الشناوي وتقديره ماليا، لأن الإبقاء على الحارس أولوية قصوى، من الوارد رحيل أي لاعب بما فيهم محمد عبدالمنعم، لكن يجب التمسك بالشناوي مهما كانت الاغراءات، الشناوي خط أحمر، لا يوجد نادي كبير بدون حارس قوي".

وأكمل: "نادي ليفربول خسر دوري ابطال اوروبا بسبب حارسه السابق كاريوس، وبعدها تعاقد مع حارس قوي بحجم البرازيلي اليسون الذي ساهم في حصد الالقاب وله تأثير كبير".

وواصل: "محمد الشناوي حصل على خبرات كبيرة بعدما لعب في أندية محلية وعاد للأهلي وشارك أساسيا على حساب شريف اكرامي، واصبح اساسيا منذ سنوات، ولذلك التجديد له أولوية قصوى حاليا".

محمد شبانة كولر بلوزداد الجزائرى

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