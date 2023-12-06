سترة من حرب فيتنام.. الكشف عن نقص شديد في المعدات بالجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة "زمان" العبرية، اليوم الأربعاء، عن نقص شديد في المعدات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء استمرار الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحد جنود الاحتياط تلقى سترة واقية من الرصاص تعود إلى حرب فيتنام 1963.

وقالت الصحيفة إنه وفقًا للجيش الإسرائيلي، لا يوجد نقص في السترات الواقية، لكن أفراد عائلات جنود الاحتياط يواصلون طلب المساعدة من المنظمات المدنية.

وبحسب الصحيفة، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه سترة اشتراها جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، أم أنها موجودة في المعدات الموجودة في الصناديق في مستودعات الطوارئ.

وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور هذا الأسبوع على مذكرة مكتوبة بتاريخ 22 أغسطس 1963 ومرسلة من القاعدة اللوجستية للجيش الأمريكي في مدينة ناتيك داخل حقيبة السترة التي أعطيت لأحد جنود الاحتياط بإسرائيل.

وفي بداية الحرب في غزة، في 8 أكتوبر، حصلت العديد من المنظمات المدنية الإسرائيلية على تبرعات من آلاف الأشخاص على أساس أن هناك حاجة فورية لتزويد الجنود الاحتياطيين (وربما حتى النظاميين) بالسترات الواقية بكميات كبيرة.

وعلى الجانب اللوجستي، ادعى الجيش الإسرائيلي أن لديه سترات واقية لجميع الجنود النظاميين وجميع جنود الاحتياط، وأن التأخير في الإمداد يرجع فقط إلى تنظيم سلاسل التوريد.