عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سترة من حرب فيتنام.. الكشف عن نقص شديد في المعدات بالجيش الإسرائيلي

صدى البلد

كشفت صحيفة "زمان" العبرية، اليوم الأربعاء، عن نقص شديد في المعدات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء استمرار الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحد جنود الاحتياط تلقى سترة واقية من الرصاص تعود إلى حرب فيتنام 1963.

وقالت الصحيفة إنه وفقًا للجيش الإسرائيلي، لا يوجد نقص في السترات الواقية، لكن أفراد عائلات جنود الاحتياط يواصلون طلب المساعدة من المنظمات المدنية.

وبحسب الصحيفة، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه سترة اشتراها جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، أم أنها موجودة في المعدات الموجودة في الصناديق في مستودعات الطوارئ.

وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور هذا الأسبوع على مذكرة مكتوبة بتاريخ 22 أغسطس 1963 ومرسلة من القاعدة اللوجستية للجيش الأمريكي في مدينة ناتيك داخل حقيبة السترة التي أعطيت لأحد جنود الاحتياط بإسرائيل.

وفي بداية الحرب في غزة، في 8 أكتوبر، حصلت العديد من المنظمات المدنية الإسرائيلية على تبرعات من آلاف الأشخاص على أساس أن هناك حاجة فورية لتزويد الجنود الاحتياطيين (وربما حتى النظاميين) بالسترات الواقية بكميات كبيرة.

وعلى الجانب اللوجستي، ادعى الجيش الإسرائيلي أن لديه سترات واقية لجميع الجنود النظاميين وجميع جنود الاحتياط، وأن التأخير في الإمداد يرجع فقط إلى تنظيم سلاسل التوريد.

نقص شديد المعدات نقص شديد في المعدات جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الحرب في قطاع غزة سترة واقية حرب فيتنام نقص في السترات الواقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

ترشيحاتنا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال

الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الكاف لتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي

حظر تلقى دعم نقدي أوعيني للحملة الانتخابية للرئاسة من هذه الجهات بالقانون

شبانة: ضمك السعودي يسعى للتعاقد مع محمد الشناوي في يناير

المئات يشيعون جثمان نجل الشيخ الطبلاوي إلى مثواه الأخير.. صور

اعرف قرار المحكمة بشأن استئناف حكم صاحبة قناة يوميات أنوش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ