ضد تحرير الرهائن.. قشقوش: جيش الاحتلال يلعب على الحرب النفسية

علق الدكتور محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على خطة إغراق الانفاق في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، قائلا: " مدخل الأنفاق مجهول حتى الأن، لو كانوا يعرفوه كان حاولوا يحرروا الأسرى الإسرائيليين".

وأوضح "قشقوش"، خلال مداخلته ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن هذه الشبكة مكونة من مجموعة شبكات و ليست جميعها متصلة و ممتدة تحت المباني و الأماكن المفتوحة إلى شرق القطاع.

ولفت "قشقوش"، إلى أنه في حالة العثور على النفق، فسيكون به إسرائيليين و بالتالي سيقوم الاحتلال الإسرائيلي بقتل المقاومة الفلسطينية و الأسرى أيضا، و ذلك غير مسموح به بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي، منوها إلى أنهم يستخدمون الحرب النفسية معلقا: " بيفكروا في أسلوب مصر استخدمته في مرحلة ما ضد الإرهاب و لكن الموضوع كان مختلف".

شبكة عنكبوتية

وواصل، أن الوضع في غزة مختلف، بسبب أن هذه شبكة عنكبوتية في أماكن محددة و أعماق محددة، و حماس فقط هي التي على علم بها، منوها إلى أن إغراق الأنفاق سيكون ضد تحرير الرهائن.