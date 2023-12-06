ببطن مكشوف.. مي حلمي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وخطفت مي حلمي الأنظار بإطلالة لافتة، مرتديه توب باللون الابيض مع بنطال رياضي اسود، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها واعتمدت تسريحة شعر مميزة .





من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.