محرمة دولياً.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية على بلدتين في جنوب لبنان

أفاد التليفزيون العربي، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل فسفورية محرمة دولياً على أطراف بلدتي بليدا وعيترون جنوبي لبنان.

وجددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ، قصفها على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات بليدا، وعيتا الشعب، وكونين، ومارون الراس، ويارون، وعيترون، والخيام، وسهل مرجعيون.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب إن بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقدمت بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين، وردا على رسائل المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة لمجلس الامن.

وقالت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق من اليوم ، إن لبنان أطلقت ١٦ صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات.