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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضغوط أمريكية.. الكابينت الإسرائيلي يجتمع اليوم لزيادة المساعدات لغزة

الكابينت الإسرائيلي
الكابينت الإسرائيلي

من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينت" في تمام الساعة 7:30 مساء. اليوم الأربعاء، مقدمًا هذا الاجتماع عن أربعة أيام كما كان مخططا في الأصل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول بعض التقارير إن هذا التغيير جاء نتيجة للضغوط الأمريكية من أجل تقديم تنازلات بشأن المساعدات لغزة والقضايا ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس السماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذلك السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل للعمل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قالت الاثنين، إنها طلبت من إسرائيل السماح بدخول المزيد من الوقود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في إفادة صحفية: “لقد أوضحنا أننا نريد دخول المزيد من الوقود إلى قطاع غزة، ليس فقط بالمستوى الذي دخل خلال فترة التوقف، ولكن أعلى”.

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الكابينت إسرائيل الوقود الفلسطينيين

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