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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن المخطط الأمريكي للإطاحة بـ زيلينسكي من منصبه

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، بأن تأخر الحكومة الأمريكية في تقديم الدعم المالي لكييف يوضح للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الوقت قد حان لترك منصبه.

رحيل زيلينسكي

وأوضحت الصحيفة الأوكرانية، أن "هناك روايات تفيد بأن واشنطن تحاول بهذه الطريقة دفع كييف إلى المفاوضات مع روسيا بشأن هدنة أو أنها تعطي إشارة إلى أن الوقت قد حان لرحيل زيلينسكي".

ولفتت إلى أن المشاكل المتعلقة بتخصيص المساعدات الغربية تضعف بوضوح مواقف زيلينسكي السياسية الداخلية، وتخلق أيضًا عددًا من المشاكل العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.

وكانت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أفادت نقلاً عن تصريحات سكوت بيري، عضو مجلس النواب الأمريكي ورئيس كتلة الحرية، بأن السياسيين الأمريكيين يرفضون دعم أوكرانيا بسبب الفساد.

ونقلت الصحفية الأمريكية عن بيري قوله: “لا ننوي كتابة شيكات علي بياض لأوكرانيا، بطلة العالم في الفساد، من أجل المزاج الجيد للديمقراطيين والجمهوريين، أيا كان ما تريد تسميتهم”.

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وأوضحت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ضغط على الحكومة الأمريكية للحصول على الدعم في السنوات الأولى من الصراع مع روسيا، لكنه يفشل الآن في تأمين المزيد من المساعدات لأن الفساد في أوكرانيا لم يتم حله.

وأضافت: “أي جماعة ضغط تخسر من وقت لآخر.. حتى أن الكثيرين يفلسون. البعض يروج للحروب الخاسرة. مهما كانت نتيجة الأحداث في أوكرانيا، من المرجح أن يجد زيلينسكي وظيفة مغبرة في أحد شوارع واشنطن أو في مجلس إدارة مقاول دفاعي. إذا كان محظوظا، سيسمح له حتى بارتداء الزي الرسمي”.

زيلينسكي كييف أوكرانيا روسيا

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