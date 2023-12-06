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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيدهم.. وحدة حماية الطفل بشمال سيناء تنظم حفلا بقصر ثقافة العريش

الاحتفال باعياد الطفولة
الاحتفال باعياد الطفولة بسيناء

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء، حفلا بقصر ثقافة العريش، بمناسبة عيد الطفولة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وقالت منى أبو بكر، رئيس الوحدة، إن الحفل تضامني مع أطفال غزة تحت مسمي" من حقي أعيش في سلام"، وذلك بالتنسيق مع حنان المداح مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، أشرف المشرحاني مدير  ثقافة شمال سيناء وبحضور حمزة رضوان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، منى أبو المعاطي مدير ادارة العريش التعليمية ورئيس المنطقة الازهرية ومنطقة الوعظ وأوقاف شمال سيناء، وممثل عن الشباب والرياضة والصحة ومركز الاعلام وبعض مديري المدارس وممثل مركز اعلام العريش ورئيس مجلس ادارة جمعية مجد الخير  وأعضاء وحدات حماية الطفل.

فقرات فنية:

وأضافت أبو بكر أن الاحتفال تضمن فقرات فنية للفنان رفعت الشوربجي وفريق المواهب وعروض مسرح العرائس لقصر ثقافة العريش، وعدد من الفقرات الفنية الأخرى منها أنشودة للطالب أحمد عمر ، استعراض فنى بعنوان "الطفولة " ، فقرة شعرية للطالبة أمل حسين ، وفقرة " أنا دمى فلسطيني" للطالب عمر مراد، من عزف الفنان رفعت الشوربجي ، و فقرة فنية استعراضية بعنوان " يا محتلة ".

وأشارت الي ان احتفال عيد الطفولة هذا العام مختلف حيث تم من خلاله التضامن مع أطفال غزة لمشاركتهم آلامهم وأحزانهم وتوضيح مدي صمود وقوة أطفال غزة لما يواجهونه خلال العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

ولفتت إلى أن فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة في شمال سيناء شهدت تفاعلًا مؤثرًا مع واقع أطفال غزة، حيث لم يكن الهدف فقط التعبير عن الدعم والتضامن، بل أيضًا تسليط الضوء على قوة وصمود الأطفال في مواجهة العدوان في غزة.. فهذه البادرة الثقافية أتاحت للطلاب فرصة التعبير والمشاركة من خلال فقرات فنية مختلفة، مما أضفى روحًا إيجابية من التضامن والدعم المجتمعي لأطفال غزة، وكانت خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي والتضامن الثقافي في المنطقة.

وأشاد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدور البطولي لأطفالنا في فلسطين وصبرهم وتحملهم ومعاناتهم في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة.

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