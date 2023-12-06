قبل عرضها.. تفاصيل مسرحية شحاتين أكاديمي بموسم الرياض وأسعار التذاكر

تبدأ غدا الفنانة آيتن عامر أولى عروض مسرحيتها الجديدة شحاتين أكاديمي والتى تنافس بها ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2023.



وتضم مسرحية شحاتين أكاديمي عدد كبير من نجوم الفن بجانب آيتن عامر وعلى رأسهم أحمد فهمي ودياب وميريهان حسين وسامي مغاوري ومحمود الليثي ومصطفى أبو سريع وبدرية طلبة.

وبدأ فريق عمل المسرحية فى الحملة الدعائية لها عبر صفحاتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بنشر البوسترات الدعائية لها، مع دعوات للجمهور بالحضور وحجز التذاكر.





أسعار التذاكر

وطرحت الشركة المنتجة للمسرحية تذاكر بأكثر من فئة حيث تأتي الأولى بملبغ 1200 ريال والفئة الثانية 950 ريال أما الفئة الثالثة فتبلغ سعرها 800 ريال والفئة الرابعة بـ 700 ريال والفئة الخامسة بـ650 ريال والفئة السادسة بـ 610 ريال والفئة السابع بـ 580 ريال والفئة الثامنة بـ 500 ريال والفئة التاسعة بـ 400ريال .



والفئة العاشرة تبلغ سعرها 280 ريال والفئة الحادية عشر بـ 250 ريال والفئة الثانية عشر بـ 160 ريال والفئة الثالثة عشر بـ110 ريال والفئة الرابعة عشر بـ 90 ريال والفئة الخامسة عشر بـ80 ريال والفئة الأخيرة تصل لمبلغ 70 ريال

قصة المسرحية



يدير شحتة الفنجري أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيمة بالسينما والتمثيل مما جعلها تتميز في التسول بسبب موهبتها في تقمص أدوار التسول حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل ولكن يصاب والدها بصدمة ويحاربها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.

موسم الرياض في دروته الرابعة.

وانطلق الموسم الرابع لموسم الرياض بالعديد من الحفلات الغنائية والتمثيلية والعروض المسرحية .

وافتتحت اليسا حفلات الآونلاين بمشاركة تامر عاشور ضمن فعاليات موسم الرياض ومن المفترض أن تبدا العروض المسرحية يوم 30 من شهر أكتوبر الحالي بمسرحية زواج اصطناعي لمحمد أنور ومي عز الدين وبيومي فؤاد