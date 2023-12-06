الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة على شفا الانهيار التام

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن النظام الصحي في غزة على شفا الانهيار التام، مشيرا إلي أن غزة لا تتحمل خسارة المزيد من المستشفيات.

وكتب جيبريسوس، عبر منصة “إكس”، أن “مستشفى كمال عدوان في شمال غزة على وشك الإغلاق، حيث لا يزال 20 مريضا فقط يتلقون الرعاية.. ويرجع ذلك إلى القتال العنيف فضلا عن نقص الإمدادات الأساسية: المياه والغذاء والأدوية والوقود”.

وأضاف: “هذا سيحرم آلاف الأشخاص من الرعاية الأساسية المنقذة للحياة”.

وتابع: “فيما يلي آخر إحصاء للمستشفيات في غزة: 14 مستشفى تعمل بشكل جزئي. 3 مستشفيات تعمل بالحد الأدنى؛ 19 مستشفى لا يعمل؛ 2 مستشفيات ميدانية”.