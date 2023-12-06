عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة على شفا الانهيار التام

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن النظام الصحي في غزة على شفا الانهيار التام، مشيرا إلي أن غزة لا تتحمل خسارة المزيد من المستشفيات.

وكتب جيبريسوس، عبر منصة “إكس”، أن “مستشفى كمال عدوان في شمال غزة على وشك الإغلاق، حيث لا يزال 20 مريضا فقط يتلقون الرعاية.. ويرجع ذلك إلى القتال العنيف فضلا عن نقص الإمدادات الأساسية: المياه والغذاء والأدوية والوقود”.

وأضاف: “هذا سيحرم آلاف الأشخاص من الرعاية الأساسية المنقذة للحياة”.

رئيس وزراء قطر يبحث مع أمين الأمم المتحدة سبل التهدئة بقطاع غزة

فرنسا ترسل 600 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة

 

وتابع: “فيما يلي آخر إحصاء للمستشفيات في غزة: 14 مستشفى تعمل بشكل جزئي. 3 مستشفيات تعمل بالحد الأدنى؛ 19 مستشفى لا يعمل؛ 2 مستشفيات ميدانية”.

غزة شمال غزة مستشفى كمال عدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

رسميًا.. ننشر أسماء المُستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

موضوعات متعلقة

بايدن: روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

واشنطن بوست : حماس خدعت الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تكشف مفاجآت مدوية بشأن هجوم حماس في 7 أكتوبر

سيناتور أمريكي: كييف قد تصبح مدينة روسية.. وبوتين سيزحف على أوروبا

روسيا: الغرب يفضل عدم ملاحظة الكارثة الإنسانية في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة لبعض الوقت ونحاول إنقاذ الرهائن

تحرك أمريكي لمنع حرب على حدود لبنان وإسرائيل

ترشيحاتنا

بكامل نجومه.. قائمة الاتحاد السعودي منافس الاهلي في كأس العالم للأندية

الأقصى في خطر| الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لهذا السبب

تطور جديد في إصابة محمد عبد المنعم مع الأهلي

أحمال بدنية وخطط تكتيكية.. الأهلى يواصل استعداداته لشباب بلوزداد الجزائري| شاهد

قرّبنا | أحمد موسى يزف نبأ سارًا بشأن أزمة أسعار السكر

إسماعيل هنية: الأمم المتحدة يجب أن تتحرّر من القيود الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

فيديو

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ