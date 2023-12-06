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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا ترسل 600 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة

صدى البلد

أعلنت فرنسا قرارها بإرسال 600 طن إضافية من المساعدات الغذائية إلى السكان المدنيين في غزة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

 

تؤكد هذه الخطوة التزام فرنسا بدعم الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة وسط الصراع الدائر. وشدد البيان الصادر عن مكتب وزيرة الخارجية كاثرين كولونا على تصميم فرنسا على "مواصلة جهودها بلا هوادة لمساعدة السكان المدنيين في غزة".

 

يأتي قرار تقديم المساعدات الغذائية الإضافية في أعقاب إدانة فرنسا لحادث القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يوم الثلاثاء والذي أدى إلى مقتل جندي لبناني وإصابة عدد آخر. وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها جندي من القوات المسلحة اللبنانية منذ اندلاع الأعمال العدائية عبر الحدود في أكتوبر، كما أفادت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

 

أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات المستمرة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قائلاً: "تدين فرنسا الضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة أحد أفراد القوات المسلحة اللبنانية، وترسل تعازيها الصادقة إلى أقارب الضحايا."

 

في بيان نادر، أعرب جيش الدفاع الإسرائيلي عن أسفه إزاء الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته كانت "تعمل على تحييد التهديد الملموس الذي تم تحديده" في نقطة إطلاق ومراقبة تابعة لحزب الله على طول الحدود.

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