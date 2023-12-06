افتتاح فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لقسم الإعلام التربوي بـ نوعية الزقازيق

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لقسم الإعلام التربوي، بإشراف الدكتور هاني حلمي عميد الكلية ، والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون البيئة ، والدكتورة نادية محمد عبد الحافظ رئيس قسم الإعلام التربوى بالكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويأتى الملتقى التوظيفي فى إطار حرص الجامعة لتوفير فرص تدريب للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل، ومساعدة الخريجين الباحثين عن فرص عمل.

وافتتح الدكتور محمد عبدالله مدرس الصحافة بقسم الاعلام التربوى الجلسة الافتتاحية للملتقي، الذي استهل فعالياته بالسلام الجمهورى ، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم أيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب أحمد محمد على، ثم عرض فيديو تعريفي عن القسم وإنجازاته .

وخلال كلمتها أعربت الدكتورة جيهان يسري عن أهمية فعاليات اليوم لأنه يأتي تنفيذاً وتماشياً مع اتجاه الدولة ومؤسساتها ، نظراً لأهمية هذه الملتقيات في ربط مجتمع الأعمال بطلاب الجامعة والتعرف على متطلبات واحتياجات سوق العمل في التخصصات المختلفة، وهو ما يقدم لنا رؤية لوضع التعديلات وإضافة المهارات والتقنيات التي تؤهل الطالب للمنافسة في سوق العمل بجدارة وفتح آفاق جديدة أمامه.

كما أشارت نائب رئيس الجامعة إلى أن الملتقى التوظيفي الثاني للكلية سيعقد خلال فترة وجيزة ، وهو ما يؤكد حرص الكلية واهتمامها بأدولادها وتخرجهم مؤهلين ومتميزين وقادرين على المنافسة في سوق العمل سواء بالعمل في المؤسسات والشركات ، أو انهم يبدأوا مشروعهم الخاص وإدارته بكفاءه.

من جانبه رحب الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية بضيوف الملتقى، ودعا أبنائه الطلاب والسادة رؤساء الأقسام والهيئة المعاونة بالاستفادة المثلى من هذه الملتقيات التي يتم تدشينها داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بالحرم الجامعى ، بهدف صقل مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأكدت الدكتورة همت السقا أستاذ الإعلام بقسم الاعلام التربوى على ضرورة الخروج بتوصيات فعلية لخدمة طلاب وخريجى القسم ، لكى يجدوا ما يناسبهم من احتياجات من سوق العمل.

كما أوضحت الدكتورة نادية محمد عبد الحافظ رئيس قسم الاعلام التربوى أن الملتقى التوظيفى الأول لخريجى قسم الاعلام يأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 في الحد من البطالة ومساعدة الطلاب والخريجين في توفير فرص العمل.