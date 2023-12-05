تطوير وتجميل ميدان عرابي بمدينة الزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رضا بكري رئيس حي أول الزقازيق أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان عرابي بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الاعمال ودفع عجلة العمل بها وتذليل كافة العقبات امام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من كافة الإعمال ودخول المشروع الخدمة بالتزامن مع إفتتاح مشروع نفق عرابي بمدينة الزقازيق.

وشدد المحافظ على رئيس حي اول بالتنسيق مع وكيل وزارة الإسكان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية و إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال لدخول المشروع الخدمة في أسرع وقت مع الالتزام بمراعاة اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

وأوضح رئيس حي اول انه جاري تنفيذ أعمال التطوير ميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وكذلك انشاء مقاعد انتظار للمواطنين حيث تم إنزال التمثال تمهيدا لإجراء اعمال الصيانة اللازمة له بمعرفة المختصين وذلك تمهيداً لنقلة ووضعه في مكان جديد بالميدان بما لا يخل بالشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.