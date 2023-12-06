أمينة خليل تصل العرض الخاص لفيلم شماريخ

وصلت منذ قليل الفنانة أمينة خليل إلى سينمات مول مصر لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد شماريخ والذى تشارك فى بطولته بجانب الفنان آسر ياسين.



وتوافد على العرض الخاص أبطال الفيلم الشباب أبرزهم الفنان آدم الشرقاوي، والمخرج عمرو سلامة، والفنان آسر ياسين وزوجته، أنوشكا، عمر الشناوي، داليا الخولي، وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وطرحت شركة "سي سينما برودكشنز" الشركة المنتجة لفيلم "شماريخ الإعلان الدعائي للفيلم على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر بدء طرحه في السينمات في مصر والدول العربية بداية من يوم 7 ديسمبر بجميع دور العرض.