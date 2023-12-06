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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد انفراد أحمد موسى وسقوط مافيا السكر.. هيئة الرقابة الإدارية تتصدر التريند

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن اسم الرقابة الإدارية تصدر "التريند" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انفراد البرنامج بقضية فساد بشأن وزارة التموين وتحرك الرقابة الإدارية حول الملف 

حديث حول الرقابة الإدارية 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن هيئة الرقابة الإدارية بعد تم الكشف عن المعلومات والتفاصيل الخاصة بضبط السوق، ومواجهة الاحتكار والفساد والضرب بيد من حديد، وأصبحت الرقابة الإدارية ووزارة التموين "تريند". 

وتابع أحمد موسى، أنه تم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالقضية الهامة في وزارة التموين والتي قامت بعمل حالة إيجابية في الشارع المصري، وإشادة قوية بالرئيس السيسي من أجل مواجهة الفساد والاحتكار، "أول ما استعرضنا الخبر امبارح وكل المواقع بالكامل نقلت عننا". 

واستكمل أن مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل كانت تتحدث عن القضية التي تم الكشف عنها من خلال البرنامج. 

أحمد موسى قضية فساد التريند الرقابة الإدارية برنامج على مسئوليتي

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