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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن مواصفات امتحانات نصف العام 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراتها النهائية بشأن المواصفات العامة لـ امتحانات نصف العام 2024 ، لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

ويمكن الآن لمن يهمه الأمر الإطلاع على كافة مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات نصف العام 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا 

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أبرز مواصفات امتحانات نصف العام 2024 وفقا لما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تتمثل في :

  • أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف
  • تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها
  • تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب
  • تتدرج الأسئلة في الورقة الإمتحانية من الأسهل إلى الأصعب
  • مراعاة التوان في الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة
  • تكون الأسئلة محددة و واضحة في صياغتها اللغوية
  • تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف -المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدارسي )
  • جودة تنسيق الورقة الإمتحانية بما يضمن مقروئيتها من حيث حجم الخط ونوعه و المسافات بين السطور


مواصفات امتحان اللغة الانجليزية للمرحلة الإعدادية

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي انه تقرر تغيير سؤال صحح الكلمة التي تحتها خط للصف الأول الإعدادي في اللغة الانجليزية، إلى سؤال أكمل الجملة مستخدما الشكل الصحيح للكلمة

كما تقرر إضافة كتابة الإيميل بالنسبة للصف الأول الاعدادي أو براجراف وكذلك للصف الثاني الإعدادي

أما مواصفات امتحان اللغة الانجليزية للصفين الثاني والثالث الإعدادي كما هي بدون اي تغيير ، فلا يوجد كتابة ايميل للصف الثالث الاعدادي.


مواصفات امتحان اللغه الانجليزية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

  • إلغاء سؤال ترتيب الجمل للصف الرابع.
  • إلغاء الايميل للصف الرابع والخامس.
  • اضافه سؤال تصحيح الكلمه الخطأ للصف الرابع والخامس والسادس.
  • الصف السادس أصبح فيه ايميل وبرجراف.
  • الصف الخامس برجراف فقط
  • تخفيض عدد أسئلة الترتيب لسؤالين للصف الخامس وتخفيض عدد أسئلة الترتيب لثلاثة أسئلة للصف السادس
  • تقليل عدد كلمات البرجراف للصف الرابع إلى ١٨ كلمه فقط.

موعد امتحانات نصف العام 2024

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 

فبشأن موعد امتحانات نصف العام 2024 .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب التعليم الفني ، حيث تقرر بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات نصف العام 2024 المعلن من الوزارة ، يشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات

 

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدة على استمرار اتاحة التسجيل من اليوم الثلاثايي 5 ديسمبر 2023 حتى الأحد 31 ديسمبر 2023 .

ويمكن الان لمن يهمه الأمر الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ 

 

ولن يتمكن الطالب من استخدام رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلا بإستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/  .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدة انه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الالكترونية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
مواصفات امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024 امتحانات نصف العام امتحانات المدارس التربية والتعليم

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