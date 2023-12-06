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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، بتعادل الفريقين بهدف لهدف، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف مانشستر يونايتد في مرمى تشيلسي سكوت مكتوميناى في الدقيقة ١٩، وأهدر برنو فرنانديز ركلة جزاء لليونايتد في الدقيقة ٩، وسجل هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة ٤٥ من عمر الشوط الأول.

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وكان قد أعلن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء تشيلسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفضل المدرب الهولندي إيريك تين هاج الدفع بالجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والبرازيلي أنتوني على حساب راشفورد ومارسيال.

كما يقود المغربي سفيان أمرابط خط الوسط رفقة سكوت ماكتوميناي وبرونو فيرنانديز.

وفي المقابل، قرر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الدفع بمويسيس كايسيدو من البداية، لقيادة خط وسط تشيلسي إلى جانب إنزو فيرنانديز.

وتشهد التشكيلة البدء برباعي هجومي متمثل في كول بالمر، رحيم سترلينج، مودريك ونيكولاس جاكسون.

وبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: دالوت، لينديلوف، ماجواير وشو

الوسط: أمرابط، ماكتوميناي وفيرنانديز

الهجوم: أنتوني، هويلوند وجارناتشو

فيما جاء تشكيل تشيلسي كما يلي:

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: ديساسي، تياجو سيلفا، كولويل وكوكوريا

الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو وبالمر

الهجوم: سترلينج، جاكسون ومودريك

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