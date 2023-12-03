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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيوكاسل يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بهدف نظيف

نييوكاسل
نييوكاسل

حقق نيوكاسل يونايتد  فوزا هاما على حساب نادي مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف نيوكاسل اللاعب أنتوني جوردون في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 26 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 24 في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين


ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد (23 نقطة) في المركز السابع.

 

وبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، لوك شاو، ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت ماكتومناي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد


وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، ليفرمينتو

خط الوسط: لويس ميلي، برونو جيمارايش، جولينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، ألكسندر إيزاك، أنتوني جوردون.


ويأمل مانشستر يونايتد في الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات واقترب خطوة نحو المربع الذهبي في البريميرليج.

كما يبحث اليونايتد، مواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي، وحصد فوزه السادس في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة.

فيما يرغب نيوكاسل يونايتد في استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على الشياطين الحمر من أجل تحسين مركزه والاقتراب من المربع الذهبي.

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