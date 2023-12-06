قمة الجولة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء تشيلسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفضل المدرب الهولندي إيريك تين هاج الدفع بالجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والبرازيلي أنتوني على حساب راشفورد ومارسيال.

كما يقود المغربي سفيان أمرابط خط الوسط رفقة سكوت ماكتوميناي وبرونو فيرنانديز.

وفي المقابل، قرر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الدفع بمويسيس كايسيدو من البداية، لقيادة خط وسط تشيلسي إلى جانب إنزو فيرنانديز.

وتشهد التشكيلة البدء برباعي هجومي متمثل في كول بالمر، رحيم سترلينج، مودريك ونيكولاس جاكسون.

ويبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: دالوت، لينديلوف، ماجواير وشو

الوسط: أمرابط، ماكتوميناي وفيرنانديز

الهجوم: أنتوني، هويلوند وجارناتشو

فيما جاء تشكيل تشيلسي كما يلي:

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: ديساسي، تياجو سيلفا، كولويل وكوكوريا

الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو وبالمر

الهجوم: سترلينج، جاكسون ومودريك

