اليونايتد يسعى لمصالحة جماهيره وغيابات بالجملة في صفوف البلوز..تقرير عن مواجهات الفريقين بالأرقام

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي مساء اليوم الأربعاء، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي2023/24



ويأمل فريق مانشستر يونايتد في مصالحة جماهيره بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام تشيلسي، بعد خسارته في الجولة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، بينما يسعى البلوز لمواصلة الانتصارات بعد تغلبه على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الدورى الإنجليزي برصيد 24 نقطة حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبيه 16 هدفًا، واستقبلت شباكهم 17 هدفًا.

بينما يحتل البلوز المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث فاز فى 5 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 5 هزائم، وأحرز نجومه 25 هدفًا، ودخل مرماهم 22 هدفًا.

يعاني تشيلسي من عدة غيابات قبل الحلول ضيفًا على مان يونايتد



ويعاني تشيلسي من عدة غيابات قبل الحلول ضيفًا على مان يونايتد مساء اليوم الأربعاء، في أبرز مواجهات الجولة الـ 15 من مسابقة البريميرليج.

يفتقد تشيلسي 10 لاعبين أمام مان يونايتد في قمة اليوم، وهم روميو لافيا، كريستوفر نكونكو، تريفوه تشالوبه، بن تشيلويل، كارني تشوكويميكا، ويسلي فوفانا، مالو جوستو، نوني مادويكي، كونور جالاجير، ليزلي أوجوتشوكو.

ويحتضن ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في تمام الساعة العاشرة وربع مساء الليلة بتوقيت القاهرة.



تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت السعودية.



أرقام تاريخية في مواجهة الفريقين



ويُعتبر آخر فوز لتشيلسي على اليونايتد في ملعب "أولد ترافورد" في مايو من عام 2013 بنتيجة 1-0.

وأيضا تُعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي هي الأكثر تعادلًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 مباراة، وتكرر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في 14 مناسبة من قبل.

والتقى يونايتد وتشيلسي فى 193 مباراة، وفاز الشياطين الحمر في 82 مواجهة، مقابل 55 انتصار لصالح تشيلسي وكان التعادل حاضرا في 56 مباراة.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ لقاءات مانشستر يونايتد وتشيلسي هي فوز الشياطين الحمر على البلوز بسداسية نظيفة في موسم 1960/1961.

القيمة التسويقية لفريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي

ويتفوق فريق تشيلسي في القيمة التسويقية علي مانشستر يونايتد، حيث تصل قيمة البلوز إلى 999 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة اليونايتد 877.30 مليون يورو.

ويمتلك مانشستر يونايتد تفوقا واضح على البلوز حيث لم يخسر في آخر 11 مباراة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز في 4 مواجهات، وحسم التعادل 7 مباريات، منذ الخسارة بنتيجة 1-0 في نوفمبر من عام 2017.

تعد مواجهات الفريقين هي أكثر مواجهة بين فريقين خيم عليها التعادل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 تعادل، بالإضافة إلى أن كفة تشيلسي ومانشستر يونايتد متكافئة في عدد مرات الفوز في الدوري بـ 18 انتصار لكل فريق.

لم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي (فاز 4 تعادل 7) منذ الخسارة 1-0 خارج أرضه في نوفمبر 2017.

تشيلسي تعادل في مباريات خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (13)، أكثر أي خصم آخر في تاريخ البريميرليج.

بينما لم يحقق البلوز أي فوز أمام الشياطين الحمر في جميع المسابقات في آخر 6 مباريات، ولعب تشيلسي 15 مباراة ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات منذ فوزه الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017/18 (2 فوز، 7 تعادل، 6 خسارات) “الانتصاران حققهما في كأس الاتحاد الإنجليزي”.

لم يخسر أي فريق في النصف العلوي من الجدول في الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات أكثر من مانشستر يونايتد هذا الموسم (6)، وجمع مانشستر يونايتد (12) نقطة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (4 فوز، 3 خسارة).

حافظ مانشستر يونايتد على نظافة شباكه في مباراتين من آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، وكلاهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فشل الشياطين الحمر في تسجيل أكثر من هدفين في مباراتين من آخر 5 مباريات في جميع المسابقات.



ارقام فردية



ويعد لاعب الوسط البرتغالي، برونو فيرنانديز، الأكثر مساهمة تهديفية مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف وصناعة 3 مثلهم لزملائه.

ويأتي المهاجم نيكولاس جاكسون، هو الأكثر مساهمة تهديفية مع الفريق حتى الآن في البريميرليج برصيد 6 أهداف وتمريرة حاسمة.

وخاض المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، 4 مباريات أمام تشيلسي، حيث فاز المدرب الهولندي في مباراة واحدة، وخسر في مثلها، وتعادل في مباراتين



تشكيل الفريقين



تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد تشيلسي اليوم

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: لوك شو - ديوجو دالوت - هاري ماجواير - آرون وان بيساكا.

خط الوسط: كوبي ماينو - سكوت ماكتوميناي - برونو فيرنانديش.

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر يونايتد اليوم

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريا - تياجو سيلفا - ليفي كولويل - ريس جيمس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير.

وفي الهجوم: رحيم ستيرلينج - كول بالمر - نيكولاس جاكسون.

