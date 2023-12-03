تشيلسي يستعيد الانتصارات ويتغلب على برايتون بثلاثية مقابل هدفين

تغلب تشيلسي الإنجليزي علي مضيفة برايتون بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إنزو فرنانديز النتيجة بهدفًا لتشيلسي في الدقيقة 17، وأضاف ليفي كولويل هدفًا آخر في الدقيقة 21، فيما أحرز فاكوندو بونانوتي هدف برايتون في الدقيقة 43.

ونجح فى فرنانديز في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 66 من عمر المباراة .

وقبل نهاية المباراة بدقائق نجح جواو بيدرو في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح برايتون لتصبح النتيجة 3-2 لصالح تشيلسي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق تشيلسي. إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما توقف رصيد فريق برايتون عند المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.