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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتصويت رابطة المشجعين..مجدي عبد الغني يعلق على جائزة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الاعلامي مجدي عبد الغني عن حصول جائزة افضل لاعب لعام 2023 عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
 

وكتب مجدي عبد الغني :" حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب لعام 2023 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتصويت رابطة المشجعين".


 

وانضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لقائمة تاريخية في البريميرليج، بعدما ساهم في فوز الريدز على حساب فولهام، وحقق ليفربول انتصارًا دراماتيكيًا، على حساب ضيفه فولهام، بنتيجة 4-3، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد،ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج.


 

ونجح ليفربول في قلب تأخره من نتيجة 3-2، إلى فوز بنتيجة 4-3، في ظرف دقيقة واحدة.


وتمكن صلاح من صناعة هدف معادلة النتيجة 3-3، في الدقيقة 87، والذي سجله الياباني واتارو إندو.

بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد نجح صلاح في المساهمة بهدف واحد على الأقل، خلال 16 مباراة متتالية،على ملعب فريقه بالبريميرليج.

ولم يحدث هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سوى 3 مرات من قبل، منها مرتان مع آلان شيرار 18 مباراة و17 مباراة، وتييري هنري 17 مباراة.

أفضل لاعب في ليفربول الإعلامي مجدي عبد الغني الدوري الانجليزي الممتاز جائزة افضل لاعب محمد صلاح نجم ليفربول ملعب أنفيلد

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