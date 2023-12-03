الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يواصل السقوط ويخسر من نيوكاسل بهدف جوردون

حقق فريق نيوكاسل فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف نيوكاسل والمباراة الوحيد عن طريق لاعبه الشاب أنتوني جوردون في الدقيقة 55، ليحصد أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الإنجليزي.

وتواصلت نتائج مانشستر يونايتد السلبية في الفترة الأخيرة، وتلقى اليوم الخسارة السادسة في الدوري هذا الموسم، مقابل تحقيق 8 انتصارات فقط.. أما نيوكاسل فحقق اليوم فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه في الجولة الماضية على تشيلسي بنتيجة 4-1.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة ليحتل في المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 24 نقطة في المركز السابع.