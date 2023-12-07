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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان سعودي عاجل بعد تفعيل جوتيريش المادة 99 من الميثاق الأممي بسبب غزة

أرشيفية
أرشيفية

عبّر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تقدير ودعم المملكة البالغ للخطوة "المبررة والمهمة" التي اتخذها الأمين العام بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان الخميس، أن الأمير فيصل بن فرحان وأمين عام الأمم المتحدة شددا خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من جوتيريش على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ودعا جوتيريش الأربعاء، مجلس الأمن إلى التعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وقال في خطاب لمجلس الأمن إن على المجلس "الضغط لتفادي وقوع كارثة إنسانية" في غزة، وتوحيد الجهود في الدعوة إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيراً إلى مادة نادراً ما تستخدم في ميثاق الأمم المتحدة.

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وأضاف جوتيريش "نواجه خطراً شديداً بانهيار النظام الإنساني" في غزة، وما له من "تداعيات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة بأكملها".

وقال موقع أخبار الأمم المتحدة، إنه "نظراً لحجم الخسائر في الأرواح في غزة وإسرائيل في غضون فترة وجيزة، أرسل جوتيريش خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن اليوم يفعّل فيه للمرة الأولى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة".

وتنص المادة 99 من الميثاق على أن للأمين العام للأمم المتحدة "أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

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