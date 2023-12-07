معلمون مصريون يؤسسون مدرسة أونلاين لتعليم أطفال غزة.. تفاصيل

كشف تامر أنور معلم ومؤسس مبادرة تعليم أطفال غزة، تفاصيل مبادرة مجموعة من المعلمين المصريين وتأسيس مدرسة أون لاين لتعليم الأطفال في غزة.

وقال تامر أنور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " :" من الضروري أن يكون لدينا دور إيجابي في هذا الأمر".

وأضاف :" قررنا تجهيز مدرسة اونلاين لتعليم الأطفال في غزة خاصة في ظل خروج المدارس في غزة من الخدمة ".

وتابع معلم ومؤسس مبادرة تعليم أطفال غزة:" سوف نقوم بوضع المناهج الفلسطينية على المدرسة الاونلاين التي نقوم بإعدادها وسيتم تقديم خدماتنا بالمجان ".

ولفت تامر أنور :" تلقينا طلبات بالآلاف من مدرسين متطوعين للعمل في المدرسة الاونلاين لتعليم أطفال فلسطين ".