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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن زيادة كمية الوقود المقدمة لقطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، زيادة كمية الوقود التي تدخل قطاع غزة من 60 ألف لتر إلى 120 ألفًا.

وقال المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في بيان نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه وافق بالأغلبية على زيادة كمية الوقود لغزة يوميا من 60 ألف لتر إلى 120 ألفا.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إسرائيل في وقت سابق إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن مجلس الحرب الإسرائيلي الذي انعقد أول أمس الثلاثاء لم يتخذ قرارا بهذا الخصوص، وأحال الأمر إلى الحكومة الموسعة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات إلى غزة وعليها تكثيف الجهود، مضيفاً أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الشاحنات.

وقال ميلر للصحفيين: "لم يبذل ما يكفي في الوقت الحالي. مستوى المساعدات التي يجري إدخالها ليس كافياً. يجب أن يرتفع وقد أوضحنا ذلك لحكومة إسرائيل. مستوى الوقود الذي يجري إدخاله ليس كافيا. إنه بحاجة إلى الزيادة".

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