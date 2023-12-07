الإمارات تدعو لتبني قرار عاجل لوقف النار في غزة وتقدم مشروعًا لمجلس الأمن

دعت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى تبني قرار عاجل لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن بهذا الشأن.

وقالت البعثة إن "الوضع في قطاع غزة كارثي قد يصل إلى نقطة لا رجعة عنها، ولا يمكننا الانتظار أكثر، كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية".

وأشارت عبر منصة "إكس" إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات يحظى بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، معتبرةً إياه "ضرورة أخلاقية وإنسانية نحث عبرها جميع الدول على دعم دعوة الأمين العام" للأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا مجلس الأمن للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.



وشدد جوتيريش في خطاب للمجلس على ضرورة "الضغط لتفادي وقوع كارثة إنسانية" في غزة، وتوحيد الجهود في الدعوة إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيراً إلى مادة نادرًا ما تستخدم في ميثاق الأمم المتحدة، وهي المادة 99.