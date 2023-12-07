ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الفلفل الألوان ..

1- يقوي جهاز المناعة في الجسم

يعمل على تقوية الجسم و حمايته من العدوى والأمراض لأنه يقوي جهاز المناعة في الجسم المسئول عن حماية الجسد من العدوى ، يمدنا بالفيتامينات خاصة فيتامين ج الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرته على الحماية و أداء وظائفه بشكل سليم ، ذلك لان الفلفل الحلو غني بفيتامين ج.

2- الحماية من الأنيميا وفقر الدم

يعد الفلفل الحلو مصدرًا غني بالحديد الذي يعالج الأنيميا بشكل كبير نظرا ان من أسباب فقر الدم والانيميا هو نقص عنصر الحديد في الدم، بل ان الفلفل الحلو غني بفيتامين ج الذي يساهم في تعزيز امتصاص الحديد في الأمعاء لذلك فإن تناول الفلفل الحلو النيء بشكل خاص يساعد علي تعزيز مخزون الحديد في الجسم لعدم فقده لقيمته الغذائية.

4- تغذية الجنين في فترة الحمل

الفلفل الحلو غني بحمض الفوليك وتناول كميات كافية من حمض الفوليك امر ضروري لصحه الام الحامل وطفلها الجنين ، ولذلك تستطيع الام الحامل الحصول على كميات جيدة من حمض الفوليك التي تحتاجها من الفلفل الحلو.

5- خسارة الوزن الزائد

يحتوي عليها الفلفل الحلو على الكربوهيدرات التي تمدنا بالطاقة والحيوية بسرعة ولا يتم تخزينها في الحسم ما يساعد على جعل الجسم رشيقًا و يساعد علي خسارة الوزن وبالتالي مكافحة السمنة المفرطة لذلك يجب تضمين الفلفل الحلو في قائمة المواد الغذائية اللازمة لنمو سليم وخسارة الوزن.

6- تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي

يساعد الفلفل الحلو على انتظام اضطرابات الجهاز الهضمي وحل مشاكل الهضم كالإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وغيرها لاحتوائه علي النياسين الهام لتنظيم مشاكل الجهاز الهضمي لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول الفلفل الحلو لأنه يساعد علي امتصاص المواد الغذائية بكفاءة.

7- تعزيز صحة الجهاز العصبي

يصدر الجهاز العصبي الأوامر لكافة الاعضاء للقيام بالنشاطات الهامه لأجسامنا ولعمل الجسم بكفاءة، أثبتت الدراسات العلمية العديد من الفوائد الفلفل الحلو الذي يقوم بتعزيز القدرات العقلية والنفسية والمهارات العقلية وتعزيز الادراك.

8- الحفاظ على صحة البشرة وتحسين مظهرها

يساعد الفلفل الحلو على تحسين مظهر البشرة وتجديد خلايا البشرة ذلك لاحتوائه علي فيتامين ج و احتوائه علي البيتا كاروتين الذي يعزز البشرة وانتاح الكولاجين لتجديد الخلايا لتظهر البشرة اصغر سنا وتقليل جفافها ومعالجه التجاعيد بل ان فيتامين ج يقلل من الإصابة بالسرطان.

القيمة الغذائية للفلفل الحلو

يتكون الفلفل الحلو من 92% من الماء، وهو مصدر غني بالألياف الغذائية ويحتوي أيضا على كربوهيدرات التي تكون على شكل سكريات الجلوكوز والفركتوز لذلك يسمي بالفلفل الحلو، يحتوي الفلفل الحلو على العديد من العناصر الغذائية الهامه منها:

• فيتامين ج: يحتوي الفلفل الحلو في الحبة الواحدة على 169%على فيتامين ج مما يجعلها أفضل مصدر فيتامين ج الإطلاق.

• فيتامين ب6: يعمل فيتامين ب٦ الفيتامين على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

• فيتامين ك1: يعتبر فيتامين ك١ من اهم الفيتامينات التي تعزز من صحة العظام و تخثر الدم .

• البوتاسيوم: من اهم المعادن لتعزيز صحة القلب.

• الفوليك: له العديد من الفوائد خاصة أثناء الحمل لحماية الجنين ولصحة الام الحامل.

• فيتامين ه: يعزز صحة الأعصاب والعضلات لاحتوائه علي مضادات الأكسدة

• فيتامين أ: الفلفل الحلو غني بعنصر البيتا كاروتين الذي يتحول الي فيتامين أ.

فوائد الفلفل الرومي الأصفر

يتحول الفلفل الى اللون الاصفر بعد ان ينضج من اللون الاساسي ( الاخضر ) وهو مرحلة قبل اللون التالي وهو اللون الاحمر.