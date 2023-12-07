صدمة في ليفربول.. إصابة نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف الريدز لإصابة قوية.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، أمس الأربعاء: "أصيب جويل ماتيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي".

ولم يشارك المدافع الكاميروني جويل مع فريق ليفربول في مباراة اليوم.

وتغلب ليفربول على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية ليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي في الدقيقتين 37 و(90+5).

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في وصافة البريميرليج، فيما ظل شيفيلد في ذيل الترتيب برصيد 5 نقاط.

