مجدي عبد الغني يكشف أفضل مدير كرة ورئيس في تاريخ الأهلي

كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق الرئيس الأفضل في تاريخ النادي الأهلي.

قال عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كوبر مدرب عالمي.. ولكن بالأرقام روي فيتوريا أفضل"

أضاف: "فايلر أفضل من بيتسو موسيماني."

وأشار: "صالح سليم كان كاريزما لكن مكانش أفضل حاجة.. اللي أفاد النادي إفادة كبيرة جدا كابتن حسن حمدي."

وواصل:" طارق سليم أفضل مدير كرة في تاريخ النادي الأهلي."

وأشار:"جمال عبد الحميد مش عارف هويته لحد دلوقتي ساعات يظهر وساعات يختفي ومش عارف هو عايز ايه من الكورة؟"