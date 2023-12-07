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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد العراقية تحذر من طقس اليومين المقبلين

صدى البلد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية ، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن طقس العراق سيكون ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً يتحول بعد الظهر الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ،وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وتابع أن "طقس يوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً   إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وسترتفع  قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الشمالية والجنوبية".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

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