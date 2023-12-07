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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلائع شمال سيناء يشاركون في البرنامج التأهيلي للنشء "درع يحمي ويصون"

طلائع شمال سيناء
طلائع شمال سيناء في برنامج درع يحمي

شارك طلائع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فى البرنامج التأهيلي للنشء تحت شعار" درع يحمى ويصون"فى نسخته الأولى بفندق جويل جلوريس بمنتزه حلمية الزيتون، خلال الفترة من 5 حتى 9 ديسمبر ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، إشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

مواجهة التحديات:

وأوضح ايهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزاره الشباب والرياضه،شمال سيناء ، أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلائع على مواجهة التحديات التي تواجه تربية الأطفال في الوقت الحاضر، وتعليمهم طرق التنشئة الإيجابية والحماية من المخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم، وتزويدهم بمهارات الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الطوارئ.

 

وأضاف  أن الطلائع المشاركين في البرنامج تم اختيارهم من خلال اختبارات علميةونفسية أجراها أساتذة متخصصين من وزارة الشباب والرياضة، وأنهم سيكونون سفراء للمحافظة في نشر القيم والمبادئ السامية بين أفراد المجتمع.

 

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