محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال لجنة حصر المنطقة العازلة برفح

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعمال لجنة الحصر للمنطقة العازلة في مدينة رفح، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، العميد جمال عبد الناصر، رئيس مركز ومدينة رفح، المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان، رئيس اللجنة، والمهندسين محمود ربيع هاشم وفتحي شراب، عضوي اللجنة.

وأكد المحافظ علي قيام اللجنة بحصر عدد 1241 منزلاً في المنطقة العازلة برفح، حيث تم استلام عدد 675 ملفاً، وجار استكمال باقي الملفات يوم الأحد المقبل.

التعويضات:

وجه المحافظ بسرعة صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المستحقين للتعويضات والذين انتهت اللجنة من الملفات الخاصة بهم، لافتا الي ان لجنة الحصر مستمرة في عملها حتي انتهاء عملية الحصر.

من ناحية اخرى تفقد المحافظ يرافقه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، محطة مياه أبو شنار برفح للتأكد من عملها بكفاءة في ضخ المياه الي مدينة رفح الجديدة عن طريق خط المياه الجديد من المحطة الي خزان المياه برفح بطاقة 3000 متر مكعب من المياه، بجانب تفقد محطة مياه الأحراش برفح.