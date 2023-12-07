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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مذيعة إسرائيلية تشارك
مذيعة إسرائيلية تشارك في قصف أهالي غزة بقذائف الدبابات

شاركت مذيعة إسرائيلية مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي عرضًا للقذائف التي يطلقونها على أهالي قطاع غزة وكتبت على العديد منها بخط يدها، ثم دخلت إحدى المدرعات الإسرائيلية وقامت بقذف بعضهم بنفسها بعدما طلبت بسعادة بالغة من الجنود أن تقوم بقذف أهالي غزة في الحال!

تعبير عن السعادة والسخرية

تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قيام مذيعة إسرائيلية بكتابة "تحية لأهالي غزة" على قذائف الدبابات التي تطلقها قوات الاحتلال على القطاع سائلة الجنود "أين القذائف التي سأكتب المباركات عليها" فرد عليها أحد الجنود قائلة "هذه كلها" مشيرًا إلى العديد منها وموضحًا أسعارها.

أظهر الفيديو بعد ذلك قراءة المذيعة الإسرائيلية لبعض كتاباتها على القذائف قائلة "لغزة مع الحب من دينو دانينو، من أزلم رجال العالم،، حظًا طيبًا" وسط ضحكات الجنود.

ثم قالت لهم "قولوا لي ما هذا،، هل فتحتم مصنع؟!" وبعد ذلك طلبت من الجنود أن تقصف أهالي غزة ببعض القذائف في الحال. 

واستجابة لرغبتها، ساعدها الجنود على دخول إحدى الدبابات وقصف غزة بالعديد من قذائف الدبابات.

مذيعة إسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي غزة تحية لأهالي غزة قذائف الدبابات

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