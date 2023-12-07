برلماني: الظروف الراهنة تحتم على المصريين تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن الظروف الراهنة والاحداث الإقليمية والدولية بصفة عامة والاحداث داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة تحتم علينا جميعاً تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل مشيراً إلى أن الرئيس السيسي هو الأجدر فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.



وقال " خضراوي " فى بيان له أصدره اليوم : فى عهد الرئيس السيسى أصبحت دولة كبيرة ومستقلة ولها دورها التاريخي والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وفى القلب منها القضية الفلسطينية بصفة خاصة معرباً عن ثقته التامة فى أن الشعب المصرى العظيم لن يتوانى لحظة فى دعم وتأييد الرئيس السيسى فى هذه الانتخابات.



وقال : إن الرئيس السيسى نجح فى فرض وتأييد العالم كله لرؤية مصر الرافضة وبشكل قاطع وحاسم لمبدأ التهجير عبر فرض رأيها على العالم فالكثير من الدول مثل أمريكا وغيرها من دول العالم غيرت رأيها وأعلنت تأييدها لرؤية الرئيس السيسى برفض تهجير أهالي غزة وعدم تصفية القضية الفلسطينية معرباً عن ثقته التامة فى أن الأسر المصرية من الشيوخ والنساء والشباب والأطفال سوف يصطفون فى طوابير أمام اللجان الانتخابية لتأييد ودعم وانتخاب الرئيس السيسى لنقول للعالم كله أنه لا بديل عن الرئيس السيسى لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة.



وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن المصريين على وعى وإدراك كاملين بأن هناك ظروف إقليمية ودولية صعبة ومعقدة والرئيس السيسى هو الأجدر ولديه القدرة والكفاءة للاستمرار فى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وحماية حدودها واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها فى جميع انحاء مصر مشيراً إلى أن المصريين سوف يكونوا على مستوى المسئولية وسوف يؤكدون للعالم كله أنهم يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.