ناقد رياضي: كولر يرفض رحيل «موديست» لهذا السبب

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري توقعه لتقديم مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار إلى أنه كان من المفترض تعديل المواعيد مبكرًا، وأن تأجيل لقاء الزمالك مع الاتحاد السكندري قبل 24 ساعة من المباراة كان غير مناسبٍ.

وعن موقف موديست في القلعة الحمراء، أكد الناقد الرياضي خلال تصريحات تليفزيونية، أن المدير الفني يرفض رحيل "انتوني موديست"، موضحًا: "كولر لن يوافق علي رحيل اللاعب الفرنسي بسهولة حتي لا يتم اتهام كولر بالفشل في اختيار اللاعبين".

وفيما يتعلق بقائمة الأهلي لكأس العالم للأندية، أعرب عن استغرابه من عدم إعلان النادي عن القائمة رسميًا، ورأى أنه قد يكون هناك اتجاه نحو رحيل أحمد عبد القادر بعد استبعاده من القائمة.



