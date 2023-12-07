تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا تحصين 150 ألف رأس ماشية على مدار الأسبوعين الماضيين ضمن الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجميع مراكز المحافظة.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري بالمنيا، إن الحملة على مدار الأسبوعين الماضيين حصنت 150 ألف رأس من الماشية أبقار وجاموس وأغنام وماعز إلي جانب ترقيم وتسجيل 6000 رأس ماشية، وذلك من خلال 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية.

ولفت إلى أن لجان التحصين تواصل عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بما يحقق أهداف الحملة القومية المستمرة لمدة شهر للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف أن المديرية نظمت زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتم عقد 183 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة.

