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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: منح كارت الفلاح لأراضي مشروع المليون ونصف فدان يحقق الأمن الغذائي

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرار منح نحو 1300 شركة من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، كارت الفلاح، مشيرا إلي أنها خطوة جيدة تأتى في إطار الاهتمام بدعم القطاع الزراعي بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

 

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن كارت الفلاح يسهل حصول المزارع  على الأسمدة بالأسعار المدعمة، وكذلك تسهيل الحصول على جميع المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، الأمر الذى يساعد المزارعين في مهمتهم ويشجعهم علي التوسع في الزراعة.

 

وتابع الجبلي، أيضا يساعد كارت الفلاح، في استفادة المزارعين من  الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح".

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تلك الخطوة، والتى تتماشى مع توصيات اللجنة من قبل بشأن توفير الأسمدة المدعمة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، مؤكدا أن ذلك يستهدف في النهاية مصلحة الدولة من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التى توليها الدولة اهتمام كبير في ظل التحديات العالمية التى تواجه الأمن الغذائي.


ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، إلي استكمال ذلك النهج في تقديم الأسمدة المدعمة لباقي المساحات الكبيرة، التى تلتزم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة من الدولة، ما يخفف على الدولة أعباء سد الفجوة في تلك المحاصيل.
 

لزراعة مشروع المليون ونصف المليون فدان كارت الفلاح

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