عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مبارك تطلق أغنيتها الجديدة "الصدفة" من ألبومها "11:11"

صدى البلد

أطلقت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "الصدفة" من ألبومها الجديد "11.11"، بالتعاون مع وارنر ميوزيك الشرق الأوسط، من تأليف الملحن الموهوب علي صابر، وهو شخصية فنية معروفة في صناعة الموسيقى، والعقل المدبر وراء الأغنية السابقة لداليا "تشتاق روحي" .

داليا، المعروفة بصوتها القوي وكلماتها الملهمة وألحانها العاطفية، تمكّنت خلال السنوات الماضية من إضفاء روح جديدة للموسيقى التي تقدّمها، مما جعلها واحدة من أبرز الفنانين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج حالياً، وكانت داليا قد احتفلت مؤخرًا بإصدار ألبومها 11:11 في الرياض، بحضور عدد من النقّاد الموسيقيين والعاملين في المجال، الذين أشادوا بالتنوّع الإبداعي للألبوم الذي دمج أنماطاً موسيقية مختلفة، وأنيرت شاشات بوليفارد الرياض بصور داليا مبارك .

"الصدفة" التي خرجت للضوء في السادس من ديسمبر، هي أغنية عراقية تحمل العديد من الإيقاعات، تم إصدارها مع فيديو موسيقي مصوّر يعرض لأول مرة في اليوم نفسه على قناة داليا الرسمية على يوتيوب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتروي الأغنية الجديدة قصة لقاء غير متوقع واندفاع المشاعر الذي يرافق الموقف، وسحر الحب من النظرة الأولى.

هذا وتستمر موسيقى داليا في إلهام الكثيرين في الشرق الأوسط، هي المعروفة بأسلوبها الفريد بالجمع بين الإيقاعات التقليدية وتقنيات الإنتاج الحديثة، لتنفرد بتقديم نكهة جديدة للموسيقى الخليجية والعربية.

 

أغاني داليا مبارك المطربة السعودية داليا مبارك الفنانة داليا مبارك المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

ترشيحاتنا

مفاجأة.. مارسيل كولر خارج قائمة أفضل مدرب فى إفريقيا

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال في غزة بـ الصواريخ

الصورة الرقمية بـ 5 دولار.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة؟

سفارة الصين بالقاهرة تبعث برسالة شكر للدولة المصرية والرئيس السيسي

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

الشناوي ينافس ياسين بونو وأونانا على لقب أفضل حارس فى إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

فيديو

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ