تتظمها جامعة العريش.. ورشة عمل عن تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء ، ورشة العمل التي تنظمها الجامعة عن "تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري"، وذلك بحضور وفد من بنك المعرفة ضم الدكتورة علا لورانس، استشاري بنك المعرفة المصري، و محمود داود، منسق التدريب ببنك المعرفة المصري، و وليد على، المدرب ببنك المعرفة المصري، وسارة زغلول، عن دار نشر Springer Nature، .

حيث أن الجامعة تطمح إلى تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري وموارده وخدماته المختلفة التي يقدمها البنك للارتقاء بتصنيف الجامعة والبحث العلمي بالجامعة، واستهدفت الورشة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة المختلف.



وأعرب الدكتور حسن الدمرداش، عن سعادته بهذة الزيارة ، مؤكدًا على أن تقدم أي أمة مرهون بالعلم والمعرفة والثقافة، ومشيدًا بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين، فضلًا عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التحديات العالمية، بالإضافة إلى ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية مصر 2030.



بنك المعرفة المصري:

وأكد وفد من بنك المعرفة خلال الورشة على أهمية بنك المعرفة المصري كأحد أهم المبادرات الرئاسية لدعم التعليم والبحث العلمي في مصر، بما يوفره بنك المعرفة المصري من كمًا هائلًا من المعلومات والبيانات في مختلف التخصصات العلمية، وما يساهم به في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم في مصر.



ومن جانبها أعربت الدكتورة علا لورانس، عن سعادتها بزيارة جامعة العريشوأضافت أنها لمست والوفد المرافق لها اهتمام الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بتعظيم الاستفادة من دور بنك المعرفة،.

مشيره إلى أن كافة إمكانيات البنك مُسخرة لخدمة أهداف وتطلعات الجامعة، وأنه تم إدراج مجلتين علميتين بالجامعة من خلال بنك المعرفة المصري وجارى إدراج الثالثة.

وأشار محمود داود، إلى أن زيارات بنك المعرفة المصري التدريبية ودور النشر العالمية ستستمر بشكل دوري إلى الجامعة، وكذلك الملتقيات من خلال الإنترنت، هذا قد اصطحب رئيس الجامعة وفد بنك المعرفة المصري في جولة بالجامعة للتعرف على كلياتها ومنشأتها.



وعلى هامش الورشة، اجتمعت الدكتورة علا لورانس، والأستاذ محمود داود مع لجنة تصنيف الجامعة، حيث أسفر الاجتماع عن إدراج الجامعة في Scival رسميًا وخلال أسبوعين، والعمل علي توحيد أسم الجامعة في قواعد البيانات Clarivate، Scopus، والتجهيز لدخول التصنيف العالمي QS، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيل مجلات كليات الجامعة في قواعد البيانات العالمية.



ومن جهة أخرى قام كلا من وليد على، والأستاذة سارة زغلول، بالالتقاء بأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وإلقاء محاضرة عن كيفية الاستفادة القصوى من موارد بنك المعرفة وكيفية استفادة الباحثين من اتفاقية open access، والنشر الدولي من خلال بنك المعرفة المصري مجانًا.



و أعرب الوفد عن سعادته بزيارة الجامعة والاطلاع على إمكانيات الجامعة العلمية والبحثية واوضحوا بأنه جارى التجهيز لمجموعه من ورش العمل والتدريبات خاصة بجامعة العريش في الكتابة العلمية ورفع السيتيشن في القريب العاجل.



كما تقدم الدكتور رئيس الجامعة بالشكر للسادة الحضور، ومشيدًا سيادته بالجهود التي يبذلها القائمون على بنك المعرفة المصري، ومؤكدًا على أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة للتعلم والتدريب.

