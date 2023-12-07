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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يعلن عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

اجتماع بمحافظة شمال
اجتماع بمحافظة شمال سيناء استعدادا للانتخابات


 

نحرم من وداع الاهل والاحباب 



أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2023.
وأكد المحافظ، علي أن الغرفة برئاسته وعضوية كلا من اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، مدير شئون المجالس وممثلين عن إدارة الازمات والكوارث والعمليات بالمحافظة، وأعضاء من مختلف الجهات المعنية.
وأشار المحافظ الي قيام الغرفة بتلقي الاخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ورصد اقبال الناخبين علي لجان الانتخابات وإزالة اية معوقات تواجه العملية الانتخابية لضمان نجاح العملية الانتخابية.
لفت المحافظ الي تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن علي نفس تشكيل الغرفة المركزية، علي ان تكون برئاسة رئيس المدينة، لموافاة غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بأي جديد.

بدوره أكد اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، علي انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من يوم الاحد المقبل ولمدة 3 أيام.

 

حالة الطوارئ :


ووجه الغندور بتوفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وانارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات اسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.
كما وجه السكرتير العام بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.

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سيناء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

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