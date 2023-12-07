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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يكرم الطالبة الفائزة بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

الطالبة جمانة شمال
الطالبة جمانة شمال سيناء

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الطالبة جمانة سامح محمد، الطالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ال أيوب الابتدائية بالعريش، لفوزها بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الادب "القصة القصيرة" الفئة العمرية من 5 الي 12 سنة.

 

التقويم التكويني:


كما كرم المحافظ مروة عبد العزيز سالم، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية والتي تم ترشيحها للالتحاق ببرنامج الزمالة التابع للمركز الدولي للتدريب بمنظمة العمل الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي بايطاليا ، وذلك لتفوقها في البرنامج الوطني للقيادات النسائية.
وكرم المحافظ مي سيد مؤنس مدرب ومنسق التدريبات بتوجيه عام اللغة الإنجليزية والتي تم ترشيحها لبرنامج تدريبي عن التقويم التكويني في التعلم باليابان ممثلة عن مصر.
 

ومنح المحافظ المكرمين شهادات التقدير، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.

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محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال لجنة حصر المنطقة العازلة برفح

 


 

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