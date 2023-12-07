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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون عرسا ديمقراطيا.. والسيسي قدم الكثير لمصر

النائب خالد مصطفى
النائب خالد مصطفى

قال النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري العظيم سيقف مؤيداً ومسانداً للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024. فالسيسي قدم ولا يزال قادرا على تقديم الكثير للوطن.

وأشار مصطفى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي لم يتردد لحظة فى تحمل المسئولية الكاملة لحماية مصر وإنقاذها من براثن الإرهاب والإرهابيين، كما لم يتردد لحظة واحدة للتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إنه على ثقة تامة في أن ملايين المصريين سيقومون بالتصويت في  الانتخابات الرئاسية 2024 رغم الاحترام التام لباقي المرشحين، واكتساح السيسي للانتخابات الرئاسية، انطلاقا من إنجازات شاملة شملت كل مكان بالوطن وقدرة كبيرة على حماية الأمن القومي المصري. لافتا: أن هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التى شهدتها مصر لعدة اعتبارات فى مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التى يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة. وبالتحديد على صعيد الحرب في غزة.

وأعرب النائب خالد مصطفى، عن ثقته التامة في أن تكون الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس ديمقراطي كبير أمام العالم، وحشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية فالقضية تتعلق بالوطن واستقراره وأمنه.
واختتم، أن تدفق الناخبين على صناديق الانتخابات الرئاسية في الخارج، رغم ظروف البرد والطقس السىء، يؤكد أن الجميع يعشقون مصر، ولن يسمحوا للمؤامرة التي تحاك بالمقاطعة أن تنجح.

السيسي الانتخابات الرئاسية الفلسطينيين سيناء

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