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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتح باب المشاركة في برامج الرواق لحملة الماجستير والدكتورة من العاملين بالأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن فتح باب التقدم للمشاركة في برامج الرواق الأزهرى وأنشطته في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف من حملة الماجستير والدكتوراه، وفقا للشروط التالية: الشروط العامة:  أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر الشريف، وأن يكون من بين العاملين بالأزهر الشريف، وأن يكون على رأس العمل وقت التقدم.


والشروط الخاصة: أن يكون المتقدم من حملة الماجستير أو الدكتوراه- ويفضل الأعلى درجة- ، وأن يكون من المتخصصين في العلوم الشرعية أو العربية أو المجال التربوي وثيق الصلة بالعلوم الشرعية والعربية، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية، التي تقررها الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف.
شروط العمل: سيكون العمل بنظام الساعة (أجر مقابل العمل)  بعد مواعيد العمل الرسمية، على أن يتم الاستعانة بمن اجتاز الاختبارات والمقابلات على قدر ما يتوفر من ساعات العمل الخاصة ببرامج وأنشطة الرواق - عدا برامج القرآن الكريم والتجويد والقراءات.

على أن يكون  التقديم بدأ من اليوم وحتى الثلاثاء الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣م، من خلال الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/273

تنويه:
المتقدم هو المسئول عن صحة ما يسجله من بيانات، وسيتم التواصل معه عبر تطبيق "واتس آب" أو البوابة الإلكترونية، بعد نهاية فترة التقديم.

الرواق الأزهري جامعة الأزهر العاملين بالأزهر

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