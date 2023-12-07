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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«أهلي 2007» يفوز على بلدية المحلة برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

اهلي 2007
اهلي 2007

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ على ضيفه بلدية المحلة برباعية دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.

 

سجل محمد عبد الفتاح تاحا هدفي التقدم للأهلي خلال الشوط الأول، فيما أحرز محمد عاطف الهدف الثالث في الشوط الثاني قبل أن يواصل تاحا تألقه ويسجل الهدف الثالث له في المباراة والرابع للفريق، لينتهي اللقاء بنتيجة ٤-صفر.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: إياد تامر. 
الدفاع: إياد مدحت - زياد وائل - مازن هاني - محمد عاطف. 
الوسط: زيدان ناجح - محمد السيد - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ. 
الهجوم: محمد عبد الفتاح تاحا. 

وشارك شادي أحمد بدلًا من أحمد السيد، ومحمد طه بدلًا من زيدان ناجح، وآدم طارق بدلًا من مازن هاني. 

بهذه النتيجة أضاف «أهلي ٢٠٠٧» ثلاث نقاط إلى رصيده ليصل إلى ٣٥ نقطة. وفاز «أهلي ٢٠٠٧» على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيا وخسر بركلات الترجيح، وتعادل مع زد وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة محمد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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