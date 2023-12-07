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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تطبق 48 ساعة لتربية بناتها..حكاية أم رحمة أشهر سايس في سوق الجمعة

صدى البلد

كلنا نسمع عن الشقا والتعب من أجل الوصول إلى لقمة الرزق الحلال، بطلة قصتنا النهاردة سيدة سايس تعمل في سوق الجمعة تسمي أم رحمة.

تعمل أم رحمة سايس في منطقة سوق الجمعة تبلغ من العمر 42 بالسيدة عائشة في محافظة القاهرة، وذلك من أجل كسب لقمة العيش بالحلال.

 

وقالت أم رحمة إن أسرتها تدعمها، فهي تعمل منذ الصغر وتكافح من أجل أبنائها، مضيفة: يومي يبدأ كل يوم خميس من الساعة 2 بالليل لحد تاني يوم الجمعة المغرب.. بطبق 48 ساعة شغل.. وربنا مديني الصبر والقوة علشان أربي ولادي بالحلال ومش عندي مصدر رزق تاني

وتابعت أم رحمة: مش عيب إني أنزل أشتغل وأربي ولادي بالحلال، وأنا مصرّة إني أشتغل وأفضل أشتغل.

وتحدثت أم رحمة بأنها سبق وتعرضت للعديد من المضايقات من الشباب، حيث قالت: اتعاكست وضايقوني كتير وفتحوا عليا مطاوي وواجهت كل ده، ووقفت واشتغلت علشان أربي ولادي بالحلال.

وأردفت: الناس كثير استغربت ازاي سايس وناس كثير ضايقوني

 

ووجهت أم رحمة رسالة إلى السيدات قائلة: بوجه رسالة لأي ست إنها تنزل تشتغل وما تخافش من أي حاجة، وتنزل تشقى وتشتغل علشان تاكل لقمة بالحلال وتربي ولادها بالحلال.

واستطردت انها كانت تعمل من قبل في محلات و في مهن عديدة قبل مهنة السايس.

وتتمني أم رحمة أن يكون لديها دكان ومشروع “الوقفة في الشارع صعبة، و نفسي في عمرة”.

قصة كفاح ام رحمة اشهر سايس سوق الجمعة

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