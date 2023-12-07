اتحاد أمهات مصر يذيع فيديوهات توعوية لعلاج سمنة الطلاب

أعلن اتحاد أمهات مصر أنه في إطار الدور التوعوي، تقرر الاستعانة بالدكتورة نيلي شمس استشاري الصحة العامة والتغذية العلاجية، لتقديم سلسلة فيديوهات خاصة بالتغذية وعلاج السمنة لطلاب وطالبات المرحل التعليمية.

ونشر إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور برئاسة عبير أحمد ، أول فيديو توعوي للدكتورة نيلي شمس، والتي ركزت فيه على التغذية العلاجية واتحاد أمهات مصر ، لافتةً إلى أن أبنائنا معرضين لمشاكل لها علاقة بسوء التغذية كثيره جدا، علي رأسها مرض السمنة وهي زيادة الدهون في الجسم وانتشر بشكل كبير بين أبنائنا وهو صورة من صور سوء التغذية".

وتابعت: "زي ما النحافة صورة من صور سوء التغذية، زي ما نقص الحديد ونقص فيتامينات ومعادن في جسم الأطفال وجميعها صور من سوء التغذية، وإن شاء الله هنكمل سلسلة فيديوهات علشان هنثقف الأمهات ويشوفونا الأولاد علشان نمنع النتائج اللي بنسميها مضاعفات سوء التغذية".

واستكملت: "نبدأ بمرض السمنة، وسمنة الأطفال تختلف تماما في التعامل وفي التعريف عن سمنة الكبار، وزيادة الدهون في الأطفال للأسف الشديد تؤدي في سن مبكرة لمضاعفات عندما يصبحوا هؤلاء الأبناء مراهقين أو شباب صغار، ومضاعفاتها تتعلق بالسكر والقلب ودهون الدم والمشاكل النفسية تظهر في سن كبير".

وأوضحت: "تعريف سمنة الأطفال وهي إن الأطفال يكون لديهم دهون في الجسم زيادة عن النسبة الطبيعية، ونحن لا نحسبها بالميزان ولكن نحسبها بكتلة الجسم للسن"، وواصلت: "يعني نشوف بنتعامل مع ولد ولا بنت ونبدأ نحسبها حاجة اسمها كتلة جسم يعني الوزن بالكيلو جرام علي مربع الطول بالمتر ونبدأ نقارن الولد أو البنت بالولاد اللي في سنهم كتلة جسمهم عامله ازاي، بندخل ده علي جراف أو رسم بياني ننزله من علي صفحة الصحة العالمية أو موقع آخر ونبدأ نقارن هل ابني كتلة جسمه أعلي من أقرانه أم لا، بعدها نقيم وتبدأ رحلة العلاج، وبالتالي ممنوع نستخدم الميزان لأبنائنا عندما نتعامل مع النحافة والسمنة لأن الأطفال تكبر والجسم يكبر ويتحول وعضلات تزيد وعضم يزيد، ولذلك لا يجب أن نستخدم تقييمنا لوزن أبنائنا مثل الكبار".

وأشارت إلي أن الفيديوهات القادمة ستكون عن كيفية التعامل بعد التشخيص ومنع المضاعفات وعندما تحدث كيف نتصرف وغيرها.