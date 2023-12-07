أستاذ قانون : جلسة منتظرة من مجلس الأمن بشأن غزة بعد تصريحات جوتيريش

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ترخص للأمين العام أن يقوم بتنبيه مجلس الأمن حول مسألة معينة من وجهة نظر الأمين العام أنها تهدد السلم والأمن الدوليين، ولذلك هذا يعني أنه بشكل قانوني وميثاقي أن يقوم مجلس الأمن بالاستماع له.

أستاذ قانون دولي يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الأمين العام للأمم المتحدة ألمح وأشار أن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية، وكافة المنظمات والوكالات والهيئات التي تعمل في غزة أو من خارجها لا تستطيع الوفاء باحتياجات المدنيين الأبرياء العالقين أو المحاصرين في قطاع غزة.

وتابع أن الأمين العام للأمم المتحدة انحاز للقانون الدولي وطالب مجلس الأمن بضرورة عقد جلسة لمناقشة التداعيات الإنسانية الكارثية الخطيرة في قطاع غزة في الفترة الماضية.

واستكمل، أن مجلس الأمن لن يتجاهل دعوة أنطونيو جوتيريش، وقد يصدر قرار لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وليس هدنة إنسانية فقط لا غير، وإن كان الأمر في أوله وآخره يتعلق بإرادة دولة واحدة.