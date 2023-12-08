مسئول لبناني: لا نستطيع تحمل حرب إضافية مع إسرائيل وتصريحات نتنياهو استفزازية

عقب فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق على تصريحات نتنياهو بحرق بيروت مثل قطاع غزة، قائلا إن نتنياهو يحاول من تصريحاته استفزاز لبنان وإدخالها في الحرب، وتصريحاته غير مقبول على الإطلاق تحت أي ظرف.

حديث حول تصريحات نتنياهو

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أناللبنانيون يرفضون تهديدات نتنياهو، ولا يقبلون على الإطلاق في جرهم في عملية عسكرية، وإسرائيل تحاول أن تستفز اللبنانيون والعرب، والموقف العربي الصامد في هذا الشأن ضروري جدا من أجل استمرار الدعم للبنان في الوقوف صامدة تجاه التهديدات الإسرائيلية، وعدم الانجرار للمعركة العسكرية.

وواصل، أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل حرب إضافية في الوقت الحالي، ويوجد الكثير من الأمور التي يمكن تقديمها لجمع موقف العرب في موقف واحد لاستثارة المجتمع الدولي للوقووف بوجه إسرائيل وأمريكا التي تدعم إسرائيل في هذا الشأن.

وتابع أن موقف الشعب الفلسطيني في العدوان في قطاع غزة بطولي، وأثبتوا أنهم يستحقون وطن، والفلسطينيون في هذه الجولة العسكرية التي تشنها إسرائيل يستحقون أن يكون لهم دولة ووطن.