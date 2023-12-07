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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي أقوى.. تعليق ناري لخالد الغندور بعد فوز ضمك على الاتحاد

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور علي مباراة الاتحاد السعودي و ضمك ،والتي انتهت بفوز ضمك بنتيجة 3-1 عبر حسابة بموقع فيسبوك.

 

و كتب خالد الغندور : بعد مشاهدتي لمباراة الاتحاد السعودي و ضمك اعتقد  أن الأهلي أقوي علي مستوي اللاعبين   و علي مستوي التاكتيك و مباراة كاس العالم للأندية  ستكون مباراة صعبة علي الاتحاد  السعودي و اسهل للأهلي المصري.

 

انتهت قبل قليل مباراة الاتحاد وضمك، بفوز ضمك بنتيجة 3-1 على العميد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز" بالدوري السعودي.

 

وأظهر فريق ضمك مستوى مميزا للغاية خلال المباراة حيث نجح في الدقائق الاولي من عمر المباراة اللاعب جورج كيفين نكودو في احراز الهدف الأول لنادي ضمك في شباك الاتحاد.

 

وفي الدقيقة 45 ، تمكن فريق الاتحاد من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء سددها عبد الرزاق حمدالله.

 

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول تمكن ضمك من التقدم بهدف ثان مرة اخري عن طريق جورج كيفين نكودو.

 

وفي الدقيقة 47 ، مع انطلاقة الشوط الثاني تمكن الدولي المصري طارق حامد من تعزيز تقدم فريقه بهدف من كرة صاروخية اصطدمت بالعارضة، لكنها عادت وارتطمت بجسد مارسيلو جروهي قبل أن تسكن الشباك.

 

الاعلامي خالد الغندور الاتحاد وضمك االاتحاد السعودي

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